De Krich an der Ukrain ass e Revirement an eiser Geschicht, d’ politesch an ekonomesch Landschaft wäert sech nohalteg veränneren...

Dat sot den däitschen Ekonom a Grënner vum Weltwirtschaftsforum Klaus Schwab a senger Erëffnungsried. Ma och aner Theme wäerten di kommend Jore bestëmmen: "Mir mussen och mat grousser Urgence de Klimawandel ugoen, an all di aner Themen, di mam Erhalt vun eiser Natur ze dinn hunn."

De Klimawandel huet e groussen Impakt op d’ Liewensmëttelproduktioun. Duerch de Krich an der Ukrain gëtt d’Kris nach eemol verschäerft, esou den David Beasley, Direkter vum Welternierungsprogramm: "Duerch dës Kris huele mer elo Iesse vun den Hongeregen, fir deenen et ze ginn, déi stierwen. Dat ass absolut eng Katastrophe. Wat denkt dir da wat geschitt, wann een eng Natioun déi fir 400 Millioune Mënsche Liewensmëttel produzéiert, dat op eemol net méi mécht?"

Klimakris, Hongerkris… Dobäi kënnt eng héich Inflatioun an eng Energiekris. Fir den däitsche Wirtschafts- an Energieminister, Robert Habeck, misst een all di Problemer zesummen ugoen: "Wa mer kee vun dëse Problemer léisen, fäerten ech, datt mer eng global Rezessioun kréien. Mat villen aneren Impakter déi do drun hänken. Do geet et da net nëmmen ëm de Klimaschutz, mee ëm global Stabilitéit."

Di lescht 2 Joer war wéinst der Corona-Pandemie kee Forum am presentiel. Dëst Joer fannen sech awer international Wirtschaftsexperten, Politiker a Wëssenschaftler zesummen, fir iwwer global Froen ze diskutéieren. ONGen notzen dëse Rendezvous gären, fir op Problemer hinzeweisen an Afloss op d’ Entscheeder ze huelen. D'Direktesch vun Oxfam International, Gabriela Bucher: "Et gëtt e bëssen Hoffnung: Et si genuch Suen do, se gi just net gutt verdeelt. Et kéinte Mesure geholl ginn, fir di weltwäit Inegalitéiten ze bekämpfen. Zum Beispill Steiere fir Räicher, mir schwätzen do vu nëmmen e puer Prozent. Domat kéinte mer genuch Suen zesumme kréien, fir di déif sozial Problemer unzegoen."

De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel ass um Dënschdeg a Mëttwoch an der Schwäiz. Et ass och een informellt Gespréich vu politeschen Decideuren, fir iwwert e méigleche Retour zum Fridden op der Welt ze beroden.