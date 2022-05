D'Tendenz deit sech schonn zanter Februar un. Den Ament bestätegen sech déi héich Präisser. D'Locatiounsautoen ginn dëse Summer ferm deier.

Wie wärend dem Summer net just op Farniente setzt, ma och d'Regioun an där en seng Vakanz verbréngt entdecke wëll, dee muss dëst Joer e gutt stéck méi déif an d'Vakanze-Kees gräifen. D'Präisser vun de Locatiouns-Autoe si jee no Destinatioun schonn zanter e puer Wochen am Gaang reegelrecht z'explodéieren.

D'Danielle Wies vu Clubcar by ACL huet d'Situatioun analyséiert: "Wann een e wéineg vergläicht ass et de Moment nach esou datt d'Kanaresch Inselen am gënschtegste sinn. Do läit een nach bei 30 bis 40 Euro den Dag. D'Tierkei ass och nach eng Méiglechkeet. Déi Länner déi elo wierklech scho mam Präis erop gaange sinn, dat ass Portugal, Italien, Spuenien. Do läit ee bei 100 Euro. Mallorca, fir all déi Leit déi gär dohi ginn, do leie mer schonn iwwer den 100 Euro. Mat 110 bis 120 Euro."

Direkt e puer Phenomener kommen den Ament zesummen. D'Präisser ginn, dem Zesummespill no vun Offer an Nofro bestëmmt: Hei spillt de Stock u Gefierer eng Roll. Awer och d'Loscht um Reesen. An déi läit kloer iwwer där vum leschte Joer.

"D'Flotte bei de Locatiounsfirmae ware wärend der Pandemie erof gesat ginn. D'lescht Joer gouf dunn nees massiv bestallt. Mir kennen all de grousse Liwwerproblem: Dat heescht d'Autoe kommen net séier genuch erbäi. Et feelt einfach un Autoen. D'Leit wëlle reesen. Dat gesäit een extrem."

Déi Professionell vum Secteur hale schonn eng Zäit en Aen op d'Evolutioun vun de Präisser. Dat d'Präisser elo nach eng kéier erof ginn, do gëtt et kaum Hoffnung. Zanter Februar hätte sech vill Tariffer éischter souguer verduebelt.

"Et soll een elo buchen an net waarden. Och net sech soen, ok dann huelen ech villäicht am Hotel en Auto. Dat ass dëst Joer definitiv net machbar", sou d'Danille Wies weider.

Wien de Budget net ze vill belaaschte wëll, soll sech dëst Joer iert et lass geet e wéineg Zäit huelen, fir ze plangen. Wat fir Visitten ustinn a wéi een déi esou organiséiere kann, dat um Enn den Auto villäicht just 3 Deeg, am Platz der zum Beispill 5 gebraucht gëtt.