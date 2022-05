Den neie franséische Solidaritéitsminister Damien Abad wiert sech géint Accusatioune géint hien. "Ech hunn a mengem ganze Liewe keng eng Fra vergewaltegt".

Esou de Minister um Méindeg.

E Samschdeg, een Dag no senger Nominatioun an d'Regierung, krut den Damien Abad an enger Enquête vu Mediapart vun 2 Frae Viol reprochéiert. Der Online-Zeitung no hätt den zoustännegen Observatoire dat och de Parteie Les Républicains a Renaissance signaléiert.

Wärend aus de Reie vun der Oppositioun ëmmer méi Récktrëttsfuerderungen opkommen, wëll d'Exekutiv hire Minister net fale loossen. Et wier eleng un der Justiz ze tranchéieren, esou déi nei Regierungsspriecherin Olivia Grégoire.