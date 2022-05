Dat schreift d'Frankfurter Allgemeine Zeitung a baséiert sech op d'Etüd vun der staatlecher KfW-Bank an dem Institut vun der däitscher Wirtschaft.

Besonnesch duerch d'Corona-Pandemie hätt sech d'Situatioun drastesch verschlechtert. Dem sougenannten KfW-Fachkräftebarometer no, hunn 44 Prozent vun den Entreprisen uginn, dass si an hirem Business gebremst sinn, well hinne qualifizéiert Personal feelt.