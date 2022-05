Am Ganze wäre 579 Persounen exekutéiert ginn. Dat ass eng Hausse vun 20 Prozent par Rapport zum Joer virdrun. D'Donkelziffer ass nach méi héich.

Dat mellt Amnesty International.

Amnesty Rapport - E Reportage vum Pierre Jans

Decapitéiert, erhaangen, erschoss oder Gëft gesprëtzt. Der Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International no goufen zejoert an 18 Staaten op d'mannst 579 Persounen op eng vun dëse Manéieren higeriicht. Eng Entwécklung déi ze bedaueren ass, nom Rekorddéif mat 483 Exekutiounen d‘Joer virdrun.

Amnesty konnt mat hire Recherchen op d'mannst 314 Hiriichtungen am Iran konstatéieren. 83 an Ägypten a 65 a Syrien. Ganz uewen an der Lëscht steet China. Do feelt déi exakt Zuel. D'Organisatioun geet dervun aus, dass an der Volleksrepublik Dausende Gefaangener ëmbruecht goufen.

A China, Nordkorea a Vietnam ass et schwéier un Donnéeën zu der Thematik ze kommen, schreift Amnesty an hirem Rapport, well Doudesurteeler do als Staatsgeheimnis gëllen. Warscheinlech gëtt och an Nordkorea a Vietnam iwwerméisseg staark op d‘Doudesstrof zeréckgegraff.

Weltwäit géif d'Zuel vun Exekutiounen deemno méi héich leien. Trotz der Hausse wär et allerdéngs den zweetniddregste Bilan vun dokumentéierte Hiriichtungen zanter 2010.

Traurege Bilan a Saudi-Arabien: do sinn d'Hiriichtungen ëm 140 Prozent par Rapport zu 2020 geklommen. En Trend, dee mat 81 Exekutioune bannent engem Dag am Mäerz kulminéiert ass.

Belarus, Japan an d‘Vereenegt Arabesch Emiraten haten dem Rapport no ee Joer Paus gemaach, zejoert awer nees mat den Hiriichtungen ugefaangen. Amnesty huet dogéint 2021 keng Doudesstrof an Indien, Katar an Taiwan registréiert. An den USA goufen ëmmerhin 11 Persounen higeriicht.

Déi weltwäit Hausse wär virun allem op Drogendelikter am Iran zeréckzeféieren, esou Amnesty International.

Zejoert goufen iwwerdeems 2.052 Persounen a 56 Länner zum Doud verurteelt. Verschidde Staate wéi de Myanmar géifen d‘Doudesstrof als Mëttel fir Repressioun asetzen, esou steet et am Rapport.

Obwuel d‘Zuel un Hiriichtungen et net op den éischte Bléck hir gëtt: Amnesty no geet et an d'Richtung vun der Ofschafung vun der Doudesstrof. Nëmmen nach eng „isoléiert Minoritéit“ vu Staaten géif dës extrem Sanktioun erlaben. Zejoert hätten ënnert anerem Sierra Leone, Kasachstan an Papua-Neuguina d‘Abolitioun an d‘Weeër geleet.

Mat 48 Hiriichtungen zejoert am Mali, ass e Land an deem Lëtzebuerg Entwécklungshëllef leescht, ënnert den Top 15 an der Lëscht.