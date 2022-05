E russescht Geriicht huet den Appell vum Kreml-Kritiker Alexej Nawalny géint eng Prisongsstrof vun néng Joer zréckgewisen.

D'Urteel vum 22. Mäerz gëllt onverännert an trëtt direkt a Kraaft, sot e Riichter en Dënschdeg zu Moskau. Deemno gëtt den Nawalny an eng Strofkolonie mat méi strenge Konditioune verluecht.

Den Nawalny, deen am Mäerz wéinst dem Virworf vun der Verontreiung souwéi "outrage au tribunal" zu néng Joer Prisong verurteelt gi war an dowéinst schonn an enger Strofkolonie ass, war iwwer Video bei der Audienz um Geriicht dobäi. Nodeems d'Urteel gesprach war, huet hien d'Leit dozou opgeruff, keng Angscht ze hunn, well dat e "Verbriechen un eiser Zukunft wier".

Den Appellsprozess hat eigentlech d'lescht Woch schonn ugefaangen, war awer verréckelt ginn, fir datt den Nawalny seng Famill nach eng Kéier konnt gesinn.