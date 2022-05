Wéinst Stau am Trafic stoung e Bus op de Schinnen, wéi d'Barriären erofgaange sinn a grad en Zuch ugefuer koum, deen net méi bremse konnt.

Zu Blaustein an der Géigend vun Ulm ass en Zuch mat engem Linnebus kollidéiert. De Buschauffer gouf aus dem Gefier geschleidert a grad ewéi de Lokomotivfürer beim Accident schwéier blesséiert. Am Zuch goufen et zwee schwéier Blesséierter an e puer méi liicht blesséiert Persounen, wéi eng Spriecherin vun der Police matdeelt.

No der Kollisioun ass den Zuch entgleist a koum eng 100 Meter weider un d'Stoen. Am Zuch solle 74 Passagéier gewiescht sinn, am Bus, dee komplett ausgebrannt ass, waren zum Zäitpunkt vun der Kollisioun keng Persounen dran.

Wéi et vun der Police heescht, wier virun der Kollisioun en Accident mat engem Motorrad geschitt. Well de Motocyclist schwéier blesséiert gouf, waren d'Rettungsdéngschter mat engem Helikopter op der Plaz, wouduerch Stau am Trafic entstanen ass an de Bus op de Schinnen huet misse stoe bleiwen, wéi d'Barriären erofgaange sinn. Den Zuch, dee grad ugefuer koum, konnt net méi rechtzäiteg bremsen.