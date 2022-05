En Appellsgeriicht huet confirméiert, datt d'Ermëttlunge géint de franséische Regisseur Luc Besson wéinst presuméierter Vergewaltegung agestallt ginn.

D'Affekote vun der Schauspillerin Sand Van Roy hunn doropshin ugekënnegt, op d'Cassatiounsgeriicht ze goen. Den Affekot vum Luc Besson huet sech dogéint zefridde gewisen. "D'Geriicht hat d'Onschold vu mengem Client confirméiert", sot hien.

D'Schauspillerin Sand Van Roy, déi am Film "Valerian - Die Stadt der tausend Planeen" vun 2017 vum franséische Regisseur matgespillt huet, hat 2018 e puer Stonnen no engem Treffe mam Luc Besson Plainte wéinst Vergewaltegung gemaach. Méi spéit huet si hie wéinst weidere Vergewaltegungen a sexueller Gewalt an den zwee Joer virdrun ugeklot. Hien hätt seng Positioun ausgenotzt an d'Schauspillerin menacéiert, hir Karriär ze beaflossen. No éischten Ermëttlunge war d'Affär direkt agestallt ginn an eng weider Plainte hat wéinst Manktem u Beweiser kee Succès.

Den Affekote vun der Sand Van Roy no war de Luc Besson net mat de Fotoe vum Geriichtsmedeziner konfrontéiert ginn, déi op d'Gewaltdoten hiweisen. "Et ass elo véier Joer hier, datt ech esou domm war, ze mengen, datt Frankräich mech beschützt, wann ech mech no enger Vergewaltegung bei der Police mellen", huet d'Schauspillerin viru Kuerzem op Twitter geschriwwen.

De franséische Regisseur huet d'Reprochen ëmmer rëm zréckgewisen a vun enger "léiwer an kollegialer Affär" geschwat. Dräi aner Fraen hunn dem Luc Besson viru Geriicht och sexuell Belästegung a Vergewaltegungsversich virgeworf.