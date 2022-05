Bannent deenen nächsten 10 Joer wëll d'Partei Sinn Fein e Referendum iwwert eng Unifikatioun vun der Insel ze organiséieren.

An der brittescher Provënz Nordirland gouf Sinn Fein mat hirer Kandidatin Michelle O'Neil virun e puer Wochen zu der stäerkster Kraaft, am iresche Parlament zu Dublin ass déi republikanesch-kathoulesch Partei déi gréissten Oppositiounspartei.

Parteicheffin Mary Lou McDonald sot en Dënschdeg zu London, et misst een d'Häerzer an d'Käpp gewannen. Am nächste Joerzéngt géif et ee konstitutionelle Wandel ginn. Ëmfroe gesinn den Ament keng Majoritéit fir eng Unifikatioun an Nordirland, mee Ënnerstëtzer hoffen, datt hinnen d'Folge vum Brexit iwwert déi nächst Joren an d'Hänn spille kéinten.