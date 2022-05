Een Iraker mat Lien zum Dschihadiste-Grupp "Islamesche Staat" gouf zu Washington festgeholl.

Wéi de Parquet vum Bundesstaat Ohio en Dënschdeg matgedeelt huet, gëtt dem 52 Joer ale Mann virgeheit, "eng Verschwörung zur Ermordung vum fréieren US-President George W. Bush ënnerstëtzt a gefërdert ze hunn". Deemno soll hie Virbereedunge getraff hunn, fir eng Rei Attentäter aus dem Noen Osten an d'USA anzefléien. Hie soll sech ausserdeem doriwwer informéiert hunn, wou e Waffen a Policeuniforme kafe kéint.

Dem Parquet no ass de Verdächtegen am Februar zu enger fréierer Residence vum George W. Bush gereest, fir do Fotoen ze huelen. Ufanks Mäerz soll ee Spëtzel beim FBI him Fotoe vu Waffen an Uniforme gewisen hunn.

Engem Informant vum FBI géigeniwwer soll hie gesot hunn, e wéilt Männer an d'Land bréngen, déi "net propper" sinn. Och soll e behaapt hunn, e wier de Cousin vum fréieren IS-Leader Abu Bakr al-Baghdadi, deen am Oktober 2019 ëmbruecht ginn ass an en hätt tëscht 2003 an 2006 eng ganz Rei amerikanesch Zaldoten am Irak ëmbruecht.

Ënnerstëtzung sollt de Grupp vum Islamesche Staat, awer och vun engem Grupp mam Numm "Al-Raed" kréien, déi hire Sëtz am Katar huet. Dësem Grupp soll och den 52 Joer ale Verdächtegen ugehéieren. Geplangt war och, dass d'Männer op illegalem Wee iwwer déi mexikanesch Grenz an d'USA areesen.

De Verdächtege selwer ass am Joer 2020 legal an d'USA agereest. Motiv fir de geplangten Uschlag war wuel déi ënnert dem George W. Bush erfollegt Invasioun vum Irak am Joer 2003.