An den USA ass d'Recht, eng Waff ze hunn, duerch den 2. Zousazartikel verfassungsrechtlech garantéiert.

Wéinst der Kriminalitéit an der héijer Zuel u Suicidë gi sech ëmmer nees Froe gestallt, mä et bleift alles beim Alen. Am Texas brauchen déi Erwuesse kee Waffeschäin a se kënnen hir Waff fräi an der Ëffentlechkeet bei sech hunn. Et ass an den USA mat 18 Joer wuel méi einfach, un eng Waff wéi un ee Béier ze kommen.

Waffegesetzer/Reportage Jean-Marc Sturm

Dir erënnert Iech bestëmmt u Biller, déi ronderëm d'Welt gaange sinn. Beim antirassistesche Protest nom Doud vum George Floyd huet eng Koppel zu St. Louis mat Waffen op Demonstrante geziilt. De Gouverneur vum Bundesstaat Missouri huet déi zwee begnodegt.

Eise Journalist Jean-Marc Sturm war mat 17 Joer e puer Wochen als Exchange-Student an der Géigend vu St. Louis. De Papp vun der Famill, bei där hie gewunnt huet, hat ee Gewier a sengem Auto. Fir hie war dat eng Normalitéit.

Den US-President Biden huet een Appell lancéiert, dass d'Waffegesetz méi streng soll ginn. Ee fromme Wonsch. An den USA huet d'Waffelobby en extreem groussen Afloss, de Biden huet eng ze knapp Majoritéit am amerikanesche Kongress an den ieweschte Geriichtshaff ass ënner republikanescher Dominanz an domadder éischter fir ee méi labbert Waffegesetz.

"Ech erënnere mech un d'80er Joren. Ech hunn an der Belsch studéiert an deemools krut ee Riot-Guns am Supermarché ze kafen. Et huet ee just missen eng Kopie vun der Carte d'Identité maachen an d'Geschäft huet déi op de Policebüro geschéckt. Déi Praxis gouf no der Mord-Serie wéinst den "Tueurs du Brabant" gestoppt.", esou de Jean-Marc Sturm.

An der Schwäiz hunn all d'Zaldoten a Reservisten d'Obligatioun, hiert Stuermgewier doheem ze hunn. Bei eis muss eng offiziell Demande gemaach ginn. Am éischte Joer dierf ee just de klenge Kaliber 22 hunn. Entweder mécht een d'Demande selwer, wann een eng Occasiounswaff keeft. Déi kritt ee beim Virbesëtzer just, wann de Permis bis do ass.

An de meeschte Fäll gëtt d'Demande mat Enregistrementstax vum Armurier bei de Justizministère geschéckt, bei deem een d'Waff bestallt huet. D'Äntwert kënnt tëscht 3 an 10 Woche méi spéit. Dotëscht kritt ee Besuch vu Polizisten oder et gëtt een op de Policebüro geruff. Do kritt ee Froe gestallt, firwat een eng Waff wëll, ob een och un der Juegd intresséiert ass, ob ee weider Waffe wëll kafen an esou weider.

Waffen a Munitioun mussen heiheem kloer getrennt gelagert sinn. Ee Safe fir d'Waffen ass keng Obligatioun, mä sécher keng schlecht Iddi, besonnesch wann ee Kanner am Haus huet.