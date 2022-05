De Weltwirtschaftsforum zu Davos an der Schwäiz gëtt dominéiert vu ville Krisen, déi beieneekommen.

No der Corona-Pandemie elo Krich an der Ukrain, deen d‘Handelsrelatiounen op de Kapp stellt. De Lëtzebuerger Premierminister Xavier Bettel ass aktuell zu Davos. Am RTL-Interview de Mëttwoch de Moien huet hien ze bedenke ginn, dass Problemer bei de Liwwerkette fir grouss Instabilitéiten suergen kënnen.

De Xavier Bettel

"Ech warne jidderee virdrun, ze vergiessen, dass een eng Hongersnout riskéiert, well de Weess an aner Produiten elo net kënnen aus der Ukrain exportéiert ginn. Mir sinn awer am Gaang, no Léisungen ze sichen, wéi een den Export kéint garantéieren. A wann net eng Hongersnout, da riskéiere mir och, eng Deierecht bei Iesswueren ze kréien. A Libyen, wou et guer keng Stabilitéit gëtt, mä och a Länner, déi méi stabil sinn, riskéiere mer, Tensiounen ze kréien. Dir wësst, dass ech normalerweis e groussen Optimist sinn, mä am Moment liewe mer an enger Situatioun, an där den Ukrain-Krich wirtschaftlech, ekonomesch a politesch Instabilitéiten kreéiere kann och op engem Kontinent, wou et dann nees aner Repercussioune ginn."

Eng séier Léisung am Konflikt mat Russland misst hier, betount de Premierminister nach. De Xavier Bettel war viru Woche reegelméisseg a Kontakt mam russesche President Putin. Zanter den Eskalatiounen an der Uertschaft Butscha huet de Staatsminister sech net méi beim Kremlchef gemellt. Hie weess awer, dass den ukrainesche President Selenskyj gären e perséinlecht Gespréich mam Putin hätt.

Deemno wär de Rendez-vous mam Ukrainer d‘nächst Woch an der Chamber ee ganz wichtegen, fir gewuer ze ginn, wéi de Selenskyj sech eng Deseskalatioun kéint virstellen. Wa Lëtzebuerg bei klenge Schrëtt hëllefe kéint, da misst een dat maachen, esou de Premier Bettel um Weltwirtschaftsforum zu Davos.