Eng 50 Joer al Fra, déi sech als Anästhesistin ausginn huet, gouf e Mëttwoch vum Kasseler Landesgeriicht zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt.

Der Fra gëtt Mord an e puer Fäll, versichte Kierperverletzung a Fälschung vun Ënnerlage virgeheit. Tëscht November 2015 an August 2018 huet si an enger Klinik als Anästhesistin geschafft, obwuel si net déi néideg Ausbildung dofir hat. Hir Ënnerlagen heifir ware gefälscht. Déi 50 Joer al Fra soll Patienten deemno falsch doséiert Narkose-Medikamenter aginn hunn, wat a ville Fäll zum Doud vun de Patiente gefouert huet.

D'Ermëttlungen zum Fall lafen zanter Januar 2019.