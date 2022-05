Zanter en Dënschdeg ginn op enger Partie Plaze Problemer gemellt. Betraff si vereenzelt Supermarchéen an Discounteren.

Den Ament ass et op ville Plazen net méiglech, d'Akeef via Visa- oder Kreditkaart ze bezuelen. Wéi däitsch Medie mellen, sollen ënnert anerem Filiale vun Edeka, Rewe, Aldi, Rossmann an DM betraff sinn. Dat selwecht gëllt fir Bensinnsstatiounen oder och Apdikten. Wéi et schéngt, si just verschidden Apparater, déi d'Kaarte liesen, concernéiert. Payone no géingen et Problemer beim Typ "Verifone H5000" ginn. Eng éischte Kéier wier de Problem en Dënschdeg am Virmëtteg opgetrueden. Et ass nach net kloer, wéi laang d'Stéierung dauere wäert.

Clientë kréie geroden, sech am Virfeld ze renseignéieren, ob een am jeeweilege Geschäft mat der Kaart bezuele kann, a solle sécherheetshallwer Boergeld apaken.