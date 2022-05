Vill vun den Evenementer hätten net erlaabt dierfe ginn, sou heescht et an engem interne Rapport, deen iwwert d'Partygate-Affär publizéiert gouf.

An datt d'Féierungsspëtzt misst Verantwortung derfir iwwerhuelen. An de leschte Méint haten déi brittesch Medien ëmmer nees vu Partyen am Amtssëtz vum Premier Boris Johnson bericht. Déi deels an d'Zäit vum Corona-Lockdown gefall sinn. De Boris Johnson steet wéinst dem Partygate massiv ënner Drock. Eng Rei Deputéiert, och aus sengen eegene Reien, hunn ëffentlech säi Récktrëtt gefuerdert.

Dat huet de Premier elo awer kloer refuséiert.