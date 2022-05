Bei engem gemeinsamen Asaz vun der däitscher a polnescher Police konnten 20 sougenannt "Enkeltrickbetrüger" festgeholl ginn.

Wéi d'Berliner Police an de Parquet e Mëttwoch matgedeelt hunn, konnten doduerch an Däitschland, Schweden an Éisträich bal honnert Dote verhënnert ginn, déi eng Zomm vun am Ganzen 3,4 Milliounen Euro verursaacht hätten.

Déi Verdächteg sollen heifir dacks op eng ganz bestëmmt Method zeréckgegraff hunn: An Telefonsuriff hu se deemno hiren Affere gezielt, ee Familljemember hätt een Autosaccident gehat. En Aspäre vun dësem kéint just géint eng immens héich Kautioun verhënnert ginn.

Duerch d'Ermëttlungen, déi an Zesummenaarbecht mam Europol duerchgefouert goufen, konnte schlussendlech 2 Persounen a Polen an 18 Persounen an Däitschland festgeholl ginn. Eleng zu Berlin konnte 4 Verdächteger verhaft ginn, déi wuel domat beoptraagt waren, d'Geld sichen ze goen. Dorënner waren zwee Männer am Alter vun 19 an 53 Joer an zwou Fraen am Alter vu 45 an 52 Joer. Bei de Perquisitioune gouf nieft Boergeld och ganz vill Beweismaterial wéi Handyen oder Laptoppe saiséiert.