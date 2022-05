Zwee Joer, nodeems den Afroamerikaner George Floyd bei engem Policeasaz gestuerwen ass, huet den US-President Joe Biden eng Policereform duerchgesat.

Den US-President huet en Dekret ënnerschriwwen, mat deem sougenannt Rechenschaftsflichte fir Polizisten agefouert ginn. Déi nei Reegele sollen iwwer 100.000 Poliziste betreffen. Eng nei national Datebank soll geschaaft ginn, an där d'Feelverhale vun de Poliziste festgehale gëtt. Esou kënne Biergerrechtsverletzungen duerch d'Police an Zukunft besser ënnersicht a méi einfach verfollegt ginn.

Ausserdeem ass am Dekret festgehalen, dass nei Richtlinne fir Bodycams komme sollen. Wéi et vum Wäissen Haus heescht, soll virgeschriwwe ginn, dass Bodycams aktivéiert ginn, wa Leit festgeholl ginn. Dat selwecht gëllt fir Perquisitiounen.

Den Doud vum George Floyd de 25. Mee 2020 zu Minneapolis hat iwwert d'Grenze vun den USA eraus Protester géint Rassismus ausgeléist. Op der Gedenkzeremonie am Wäissen Haus huet den US-amerikanesche President donieft annoncéiert, an den nächsten Deeg op Uvalde (Texas) ze reesen, wou en 18 Joer alen Amerikaner 19 Kanner an zwou Léierinnen an enger Grondschoul erschoss huet. Honnerte Leit sinn e Mëttwoch den Owend Lokalzäit an der Stad zesummekomm, fir hir Solidaritéit mat den Affer auszedrécken.