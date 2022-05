Bei engem Pressebriefing mam Gouverneur Greg Abbott koum et zum Eclat. Net jiddereen ass mat enger Verschäerfung vun de Waffegesetzer averstanen.

Beim Thema Waffegesetzer kachen d'Emotiounen héich. De politesche Sträit doriwwer, ob et an den USA méi schwéier soll gemaach ginn, fir un eng Waff ze kommen, ass beispillsweis op enger Pressekonferenz mam republikanesche Gouverneur vum Bundesstaat Texas oppen ausgebrach.

Den demokratesche Politiker Beto O'Rourke, deen am November bei der Gouverneurswal am Texas untriede wëll, huet d'Pressekonferenz ënnerbrach an de Greg Abbott virun de Journaliste fir seng Haltung par rapport zum Waffegesetz kritiséiert. Am Virfeld hat e Mann him um Pressebriefing zougeruff: "Dir sidd penibel". En aneren hat hie beleidegt a gesot: "Ech kann net faassen, dass Dir e kranke Baaschtert sidd, deen aus enger Saach wéi dëser e politescht Theema maache wëll." Doropshin hat den O'Rourke de Raum verlooss.

De Republikaner Abbott dogéint huet argumentéiert, Tëschefäll wéi deen zu Uvalde hätten näischt domadder ze dinn, datt een einfach u Waffe kënnt, mä well psychesch Krankheeten ëmmer méi verbreet wieren.

Viru lafende Kameraen huet den O'Rourke sech opgereegt, dass dem Gouverneur seng politesch Karriär méi wichteg wier wéi d'Mënschen am Bundesstaat Texas. "Dat ass gestéiert", sou nach den Demokrat.

Déi gréisste Waffelobby NRA kënnt e Freideg fir hir Joresversammlung am Texas zesummen. An deem Kader soll och de fréiere President Donald Trump eng Ried halen. Eng Verschäerfung vun de Waffegesetzer an den USA scheitert zanter Joren, well et keng politesch Majoritéit duerfir gëtt.

Beim Amoklaf an der US-Stad Uvalde sinn en Dënschdeg 19 Kanner an zwou Enseignanten ëm d'Liewe komm. Den 18 Joer alen Ugräifer hat am Mäerz bannent e puer Deeg zwee Stuermgewierer a Munitioun an engem Geschäft kaf gehat. Wéi elo bekannt gouf, huet den Amokleefer seng Pläng virdrun op Facebook annoncéiert. Dat huet den texanesche Gouverneur confirméiert. Dem Mammenhaus Meta no hätt et sech ëm privat Noriichte gehandelt. Méiglecherweis un e Meedche vu 15 Joer zu Frankfurt. CNN hat gemellt, den Ugräifer hätt der Teenagerin aus Däitschland an der leschter Zäit verschidde Messagë geschéckt. Déi lescht nëmmen e puer Sekonnen, ier en ugefaangen hätt ze schéissen. Virbestrooft war den 18 Joer alen Amerikaner net. Psychesch Krankheete wiere keng bekannt gewiescht. Dem Spriecher vun der Police no huet den Täter all seng Affer wuel an engem Klassesall erschoss, do wou hie sech verbarrikadéiert hat.