Besonnesch Männer, déi Sex mat anere Männer haten, wiere betraff. Et kéint allerdéngs jiddereen treffen, dowéinst warnen Experte viru Stigmatiséierung.

De leschten Zuele vun e Mëttwoch den Owend no goufe bis elo méi wéi 200 Fäll vun Afepouke confirméiert. D'Krankheet, déi meeschtens harmlos verleeft, ass antëscht an 19 Länner nogewise ginn. Déi meescht Fäll konzentréiere sech allerdéngs op Groussbritannien, Spuenien a Portugal. Betraff wiere bis elo besonnesch jonk Männer, déi Sex mat Männer haten. De Risiko fir d'Allgemengheet ass an den Ae vun den europäesche Gesondheetsautoritéiten "ganz geréng". Fir Leit, déi verschidde Sexualpartner hunn, dogéint "héich". D'Weltgesondheetsorganisatioun ass allerdéngs optimistesch, datt een d'Ausbreedung vun der Krankheet gestoppt kritt.

D'UNO-Organisatioun UNAids an ënnert anerem och de Queer-Beoptraagte vun der däitscher Regierung warnen am Kontext vun der Berichterstattung iwwert d'Afepouke viru Stigmatiséierung. Vill homosexuell Männer géife sech un den Ufank vun der Aids-Kris erënnert fillen, wéi d'Infektioun ausschliisslech homosexuelle Männer zougesprach gouf. Zwar wieren den Ament besonnesch homo- a bisexuell Männer betraff, déi Sex mat anere Männer haten. Well d'Krankheet duerch enke Kontakt mat enger infizéierter Persoun iwwerdroe gëtt, kéint se awer jiddereen treffen. Medien a Santésautoritéite sollte méi sensibel kommunikéieren, sou den Appell.

D'Krankheet fänkt mat héijem Féiwer un a féiert da séier zu Ausschlag.