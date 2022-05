De Prozess iwwert déi déidlech Amokfaart zu Tréier zitt sech weider an d'Längt.

D'Defense vum Ugekloten huet e Mëttwoch viru Geriicht annoncéiert, fënnef weider Zeien héieren ze wëllen. Ënnert anerem Dokteren a medezinescht Personal, dat ze Lescht mam Ugekloten a Kontakt war.

De presuméierten Täter vun 52 Joer huet bis elo nach kee Wuert am Prozess gesot. Hie kritt reprochéiert, den 1. Dezember 2020 an der Foussgängerzon zu Tréier fënnef Mënsche mat sengem Auto mat héijer Vitess geziilt iwwerrannt ze hunn, eng Rei anerer goufe blesséiert. Enger virleefeger Aschätzung vun engem Psychiater no leit den Ugekloten ënnert enger Psychos.