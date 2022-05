D'Initiativ vum Staatsrot, déi zanter Wochen hefteg diskutéiert gëtt, gouf vum Verwaltungsgeriicht bis op Weideres op Äis geluecht.

D'Verwaltungsgeriicht zu Grenoble huet e Mëttwoch déi ganz ëmstridden Dispositioun gekippt, déi sougenannte Burkinien, also Ganzkierper-Mailloten, an ëffentleche Schwämmen an der Stad erlabe sollt. D'Geriicht huet den deementspriechenden Artikel vum neie Reglement elo mol op Äis geluecht.

Den Inneminister Gérald Darmanin begréisst d'Decisioun vun der Justiz als "exzellent Nouvelle". Hie gesäit an der Initiativ, fir de Burkini z'erlaben, eng "inakzeptabel Provokatioun vun de franséische Wäerter". D'Gemengeresponsabel hate Mëtt Mee mat enger knapper Majoritéit en neit Reglement ugeholl, dat et engersäits erlabe sollt, "Oben ohne" schwammen ze goen, mä eben och fir kënnen e Burkini unzedoen.