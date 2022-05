A Groussbritannien solle grouss Pëtrols- a Gaskonzerner elo zousätzlech op hir aktuell aussergewéinlech Beneficer besteiert ginn.

Mat dëse Steierrecettë sollen dann Hëllefe fir Stéit mat niddregem Akommes finanzéiert ginn, déi ënnert der aktueller Präishausse leiden.

Am Abrëll louch d'Inflatioun hei bei 9 Prozent an domat esou héich wéi zanter 40 Joer net méi. De brittesche Finanzminister Rishi Sunak huet en Donneschdeg am Parlament en Hëllefspak vu 15 Milliarde Pond presentéiert, deen zu ronn engem Drëttel duerch dës zousätzlech Tax op Energie-Recettë soll finanzéiert ginn.