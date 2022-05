Hei vir an Däitschland gouf et an der Nuecht vun e Mëttwoch op en Donneschdeg eng ganz Rei Abréch.

Wéi d'Police mellt, haten Déiwe bannent nëmmen enger Stonn d'Hausdiere vu 6 Haiser opgebrach. Awunner, déi dee Moment Heem komm sinn, hunn d'Abriecher iwwerrascht a verdriwwen. Geklaut goufe virop kleng Elektroapparater, an e Quad, deen nieft engem vun den Haiser stoung. Betraff waren Haiser zu Saarburg, Mannebach, Wincheringen a Palzem.