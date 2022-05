Eng éischte Kéier gouf dem Schauspiller 2017 an den USA sexuell Belästegung reprochéier. Och a Groussbritannien melle sech lo e puer betraffe Männer.

Den Hollywoodstar Kevin Spacey ass a Groussbritannien wéinst véier Fäll vu sexuellen Iwwergrëffer ugeklot ginn. Deemno sollen d'Iwwergrëffer tëscht 2005 an 2013 geschitt sinn an dräi Männer betreffen. Donieft klot de Parquet den US-Schauspiller un, well hien eng Persoun, déi net genannt gëtt, ouni Accord zu "penetréierende sexuellen Aktivitéiten" gedrängt soll hunn.

CPS authorises sexual assault charges against Kevin Spacey



Rosemary Ainslie, Head of the CPS Special Crime Division, said: “The CPS has authorised criminal charges against Kevin Spacey, 62, for four counts of sexual assault against three men.



➡️https://t.co/1bLq1nv1S0 pic.twitter.com/TqDuEfoLIE — Crown Prosecution Service (@CPSUK) May 26, 2022

D'Virwërf goufe vun der brittescher Police iwwerpréift. Deemno sollen zwee Iwwergrëffer 2005 zu London geschitt ginn an ee Mann betreffen. Zu deem drëtten Iwwergrëff soll et dräi Joer méi spéit komm sinn. Do sollen och déi "penetréierend sexuell Aktivitéiten" geschitt sinn. Dee véierten Iwwergrëff wier 2014 an der Stad Gloucestershire am Südweste vun England gewiescht.

Schonn 2017 am Kader vum Weststein-Skandal an der MeToo-Debatt ware Reproche vu sexueller Belästegung géint de Spacey opkomm. Hie soll en anere Schauspiller bei enger Party "begrabscht", op säi Bett geheit a sech op hie geluecht hunn. Den deemools 14 Joer jonken Anthony Rapp hätt sech befreien an ewechlafe kënnen, hätt awer psychesch Schied dovu gedroen.

Och Membere vun der Crew vun der Netflix-Serie "House of Cards" hunn him sexuell Belästegung reprochéiert. Doropshin huet d'Streaming-Plattform d'Kooperatioun mam Spacey gekënnegt.