3 Méint sinn et hier, dass mat der russescher Invasioun an d'Ukrain, d'Weltuerdnung op d'Kopp gestallt gouf.

Dausende Leit hunn hiert Liewe gelooss, Millioune Mënsche sinn op der Flucht, ganz Stied goufen zerstéiert. D'Angscht ass berechtegt, dass et nach laang net eriwwer ass, mat enorme Suitten. Vu Wirtschaftsrezessioun, iwwer Hongersnéit bis hin zu neie politeschen Onrouen. Donneschdeg, de 24. Februar: Honnert Dausenden Ukrainer ginn duerch russesch Bombardementer aus de Better gerappt.

D'Ried vum Putin op der russescher Staatstelevisioun ass surrealistesch. De russesche President schwätz net vu Krich, ma vu Spezialoperatioun. Fir d'Ukrain ze demilitariséieren, ze entnazifizéieren.

E Blëtzkrich

U sech sollt alles séier goen. E Blëtzkrich. Dem russesche Geheimdéngscht FSB no sollten d'russesch Truppen op wéineg Widderstand stoussen. Als Befreier mat Blummen empfaange ginn.



No nëmmen e puer Deeg stoungen d'Russen och just nach 30 Kilometer virun Kiew. Ma do goufe se duerch een heroesche Widderstand vun den Ukrainer ausgebremst. Logistesch Problemer an taktesch Feelaschätzunge goufen de Russen zum Verhängnes.

De Westen huet séier reagéiert. Stoung geschlossen hannert dem ukrainesche Vollek, mat un der Spëtzt sengem President Wolodymyr Selenskyj. Séier goufe Sanktioune géint de Regime vum Putin decidéiert. Ma d'NATO huet sech zeréck gehalen. Huet net direkt militäresch agegraff.



D'Attack op d'Gebai vun der regionaler Administratioun zu Charkiw, der zweet gréisster Stad an der Ukrain, gëtt zum Symbol vu russeschen Attacken op Zivilisten. Famillje liewen zanter 3 Méint, ënner anerem am Metro. Dem eenzege Schutz, nieft Kelleren, virun de russesche Bommen.

Honnertdausenden Ukrainer flüchten an Direktioun Westen. Eleng Polen hëlt iwwer 3,5 Millioune Flüchtlingen op. Virop Kanner, Fraen. Dem UNHCR no sinn den Ament eng 6,5 Milliounen Ukrainer op der Flucht. D'Männer mussen am Land bleiwen, fir ze kämpfen.

D'"Massaker" vu Butscha

Den 3. Abrëll gi Biller ëm d'Welt déi schockéieren. Russesch Truppen hunn an der klenger Stad Butscha, engem Viruert vu Kiew, Honnerten Ziviliste massakréiert. D'ganz Welt gëtt sech es bewosst, wéi grausam dëse Krich ass. De Putin éiert déi Zaldoten déi um Ursprong vun de Krichsverbrieche stinn.

D'Russe mussen awer och ëmmer nees ferm Réckschléi astiechen. De 15. Abrëll geet d'Flaggschëff vun der russescher Schwaarzmier Flott "Moskwa" ënner. Getraff vun ukrainesche Missilen, wat Moskau dementéiert.

De Kampf ëm d'Stolwierk vun Asowstal gëtt zu enger vun de verbatterte Schluechte bis elo. Mariupol, hei spillt sech en onvirstellbaart Drama of. 90% vun der Stad sinn zerstéiert.

Mat der Zäit mussen d'Russe strategesch ëmdenken. Den Ament konzentréiere se sech op de Süden, den Osten vun der Ukrain. D'Regioun vum Donbass, tëscht dem Azov-Mier an dem Floss Don.

D'Weltuerdnung op der Kopp

De Bilan no 3 Méint Krich ass erschreckend: Dausenden Doudegen, Millioune Flüchtlingen, ganz Stied déi zerstéiert sinn. Theater, Schoulen, Klinicke gi bombardéiert.

Geopolitesch gouf d'Weltuerdnung op d'Kopp gehäit. Schweden a Finnland klappen un der Dier vun der NATO un. Experte warne virun enger Hongersnout, well ee vun de Späicher vun der Welt brooch läit. A Fridden ass keen a Sicht. Fir de Putin gouf de Blëtzkrich zur Illusioun.