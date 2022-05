An engem Aufsatz hat si geschriwwen, "dass jidderee vun eis dozou an der Lag ass". Elo gouf d'Nancy Cramptan Brophy fir de Mord un hirem Mann verurteelt.

No aacht Stonne laange Berodungen huet d'Jury d'Nancy Crampton Brophy fir schëlleg um Mord vun hirem eegene Mann gesprach. D'Schrëftstellerin, déi op Libesromaner spezialiséiert ass, huet all Reprochen dementéiert. De Parquet huet hir finanziell Problemer als Motiv virgeworf. Deemno hätt si hire Mann am Juni 2018 an der Kachschoul, an där hien als Kach geschafft huet, mat zwee Schëss an d'Häerz ëmbruecht, fir seng Liewensversécherung ze kréien.

Biller vun enger Iwwerwaachungskamera, op deene si an der Géigend vun der Schoul ze gesi war, hunn hirer Ausso no si einfach gewisen, wéi si no Inspiratioun fir hir Bicher gesicht huet. Si wier zoufälleg do gewiescht. Eng Pistoul, déi méi spéit verschwonnen ass - der Police no d'Waff vun der Dot - hätt si als Requisite fir d'Schreiwe vun engem Buch kaf. An hirem Aufsatz vun 2011 heescht et, Schosswaffe wieren "haart, dreckeg an erfuerderen e puer Fäegkeeten".

D'Schrëftstellerin war am September 2018 festgeholl ginn a war zanterdeem am Prisong. D'Dauer vun der Strof ass nach net gewosst. D'Strofmooss soll den 13. Juni bekannt gemaach ginn. D'Affekote vun der Schrëftstellerin hunn awer schonn ugekënnegt, an Appell ze goen.

De Riichter hat den Opsaz am Prozess net berécksiichtegt. Obwuel säi Fazit war: "Dat Wichtegst, wat een iwwer Mord wësse muss, ass, dass jidderee vun eis dozou an der Lag ass, wann een en nëmme wäit genuch dreift."