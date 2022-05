No der Kontaminatioun an der Fabrick zu Arel an der Belsch war et am Abrëll zu iwwer 100 Liewensmëttelvergëftungen uechter Europa komm.

Dat ganzt hat e finanziellen Impakt vun Dosende Milliounen Euro, sot de Generaldirekter vu Ferrero a Frankräich an engem Interview mam Parisien. Dem Konzern sengen Enquêten no wier d'Kontaminatioun aus engem Filter an engem Botterfaass komm. Dat hätt kënnen duerch kontaminéiert Matière Première oder wéinst Persoune geschéien.