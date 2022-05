Den US-President Joe Biden geet e Sonndeg op Uvalde, nom bluddegen Amoklaf an enger Schoul Ugangs der Woch an der klenger texanescher Stad.

19 Kanner an 2 Léierinne sinn dobäi ëm d'Liewe komm, den Täter gouf vun der Police erschoss. Mëttlerweil steet d'Police an der Kritik - d'Eltere reprochéieren hir, datt se ze laang näischt gemaach huet. E Vertrieder vum texaneschen Inneministère huet en Donneschdeg op enger Pressekonferenz erkläert, datt déi Polizisten déi als éischt op der Plaz ware sech zréck gezunn hätten, wéi op si geschoss gouf. Si wieren net richteg equipéiert gewiescht an hätten op Verstäerkung gewaart. Déi wier eréischt no enger Stonn ukomm. An der Tëschenzäit hätten d'Beamten op der Plaz Schüler an Enseignanten evakuéiert a versicht mam Täter ze verhandelen. Et gouf iwwerdeems bekannt, datt d'Schoul net zougespaart war.

Waffelobbyorganisatioun NRA fir Joresversammlung beieneen

No der Dot gëtt an den USA nees hefteg iwwert d'Waffegesetzer diskutéiert. De Produzent vun de Gewierer, déi fir d'Dot benotzt goufen, huet iwwerdeems elo annoncéiert, net un engem Evenement vun der NRA, der amerikanescher Waffenassociatioun, am Texas Deel ze huelen. Et wier net den appropriéierte Moment, fir Reklamm fir hir Produiten ze maachen.

Nëmmen dräi Deeg nom Schoulmassaker kënnt déi amerikanesch Waffelobbyorganisatioun NRA um Freideg zu Houston am Texas fir hir Joresversammlung zesummen. Als prominente Riedner gëtt den Ex-President Donald Trump erwaart. Hien huet sech grad wéi vill aner Republikaner ëmmer nees géint méi streng Waffegesetzer an den USA ausgeschwat. Am Virfeld huet den Donald Trump schonn "eng wichteg Ried" annoncéiert. De republikanesche Gouverneur vum Texas hätt seng Participatioun beim Kongress ofgesot, sou déi amerikanesch Press. Hie war op enger Pressekonferenz iwwert d'Schéisserei zu Uvalde viru lafender Kamera wéinst senger Haltung zu de Waffegesetzer kritiséiert ginn.