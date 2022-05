Zënter Woche gëtt déi politesch Aktualitéit a Spuenien vun enger Spionage-Affär dominéiert, déi wäitreechend Konsequenze kéint hunn.

Spionage-Affär a Spuenien / Korrespondenz Jeff Cardarelli

2020 schonn hate Journaliste vum Guardian an der spuenescher Dageszeitung El País opgedeckt, datt dräi katalanesch Separatiste-Politiker mat enger Spyware op hirem Handy jorelaang ausspionéiert goufen. Deemools hat déi spuenesch Zentralregierung vehement dementéiert, eppes domat ze dinn ze hunn. Am Kader vun der Pandemie war d’Thema dunn och relativ séier vum Dësch.

Elo ass allerdéngs eraus komm, datt d’Affär méi wäit geet, ewéi ufanks geduecht. Iwwer 60 Leit, déi mat der katalanescher Onofhängegkeetsbeweegung ze dinn dunn, solle betraff sinn, dorënner Politiker ewéi den aktuelle katalanesche Präsident, mä och Affekoten a Journalisten.

D’Spyware, déi hei am Mëttelpunkt steet ass d’Pegasus-Software vun der israelescher Firma NSO. Offiziell steet d’Software nëmme Regierungen zur Verfügung, déi se am Kampf géint Kriminalitéit notze kënnen. Iwwer Pegasus kënnen d’Autoritéiten esou E-Mailen, SMSen an och Photoen op engem Handy zougräifen. Datt d’Spyware awer net nëmme géint Krimineller agesat gëtt, huet sech an de leschte Joren ëmmer erëm gewisen. Virun engem Joer hat Pegasus fir op Opreegung a Frankräich gesuergt, wéi erauskoum, datt dem Präsident Macron säin Handy mat der Software infiltréiert gi war.

Déi katalanesch Säit beschëllegt déi spuenesch Regierung elo ondemokratesch Methoden anzesetzen, an et fuerdert een eng Kommissioun, fir de Fall genee ze analyséieren. D’spuenesch Regierung hält weider doru fest, datt si näischt domat ze dinn huet, an datt esou Saachen vum spuenesche Geheimdéngscht an d’Weeër geleet goufen. Déi bis elo eenzeg Konsequenz ass dann och, datt d’Direktesch vum Geheimdéngscht entlooss gouf. Fir de Premier Pedro Sánchez ass d’Lag allerdéngs delikat, grad wëll seng Minoritéitsregierung am spuenesche Parlament op d’Stëmme vun de katalanesche Separatisteparteien ugewisen ass.

An de leschte Wochen huet sech dunn erausgestallt, datt d'Pegasus-Software och op den Handyen vum Pedro Sánchez an zwee vu senge Ministeren fonnt gouf. D’Regierung huet sech doriwwer besuergt gewisen, wollt awer net iwwert d’Origine vun der Software spekuléieren.

Dat huet dann d’spuenesch Press iwwerholl an déi mengt Marokko hätt eppes domadder ze dinn. Mat deem Land stécht Spuenien zënter engem gudde Joer an enger diplomatescher Kris, nodeems Spuenien en Onofhängegkeets-Leader aus der Westsahara bei sech opgeholl hat, fir e wéinst Covid-19 ze behandelen. E Geste, déi bei der marokkanescher Regierung guer net gutt ukomm war.

Vu Barcelona de Jeff Cardarelli fir RTL.