Offiziellen Donnéeë vun der amerikanescher Gesondheetsverwaltung CDC no, si Schosswaffen déi heefegst Doudesursaach bei Kanner a Jugendlechen.

Am Joer 2020 sinn am ganzen 4.368 Kanner a Jonker ënner 19 Joer duerch Schossverletzungen ëm d'Liewe komm. Domadder si méi Mannerjäreger an den USA duerch Waffegewalt gestuerwen wéi an Autosaccidenter. D'Zuele goufen d'lescht Woch an der Fachzeitung "New England Journal op Medicine" verëffentlecht.