Mat däitlecher Majoritéit gouf e Gesetzprojet am Parlament gestëmmt, dee virgesäit, datt Persoune sexuellen Handlungen ausdrécklech zoustëmme mussen.

Géint d'Gesetz "Nëmme Jo heescht Jo" hu just d'Deputéiert vun der konservativer Vollekspartei PP an der rietspopulistescher Vox gestëmmt. Dat neit Gesetz hieft och den Ënnerscheed op tëscht Mëssbrauch an Aggressioun. Sexuell Iwwergrëff ginn als Vergewaltegung betruecht, egal ob d'Affer sech wiert oder eng Handlung aus Angscht geschéie léisst.

D'Gesetz muss elo just nach vum Senat ugeholl ginn, wat awer éischter als Formsaach gëllt.