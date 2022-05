Mat 26 Kilo Har am Handgepäck gouf e Mann um Fluchhafe vu Johannesburg festgeholl, nodeems e Sécherheetsmataarbechter de verdächtege Pak gemellt hat.

Den 41 Joer ale Mann, deen e Fluch op Singapur gebucht hat, gouf festgeholl an d'Nashorn-Har vun der Police saiséiert. Him dreet elo e Prozess wéinst illegalem Handel mat Haren. A Südafrika huet d'Nashorn-Wëlderei Experten no virun allem a privaten Naturparke rëm däitlech zougeholl.

Am Februar hat d'Land eng Partie menacéiert Déieren fir den Ofschoss fräiginn. "Am Ganzen zéng Spatzmaulnashörner an 150 Elefante kënne gejot ginn", hat de Bësch- an Ëmweltministère vum Land erkläert. Och e puer Leoparde wäerten deemno ënner bestëmmten Ëmstänn geschoss ginn. Den Erléis aus dem Verkaf vu Juegdlizenze sollen u veraarmt ländlech Gemengen an de Juegdgebidder goen.