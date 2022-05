A Brasilien solle Polizisten e Mann an enger Mall voller Damp festgehalen hunn. Seng Wittfra reprochéiert der Police e grujelegt Verbriechen.

E Fall vu Policegewalt zu Umbaúba a Brasilien huet fir Opreegung am Land gesuergt. Op engem Video an de soziale Medie sinn zwee Polizisten ze gesinn, déi e Mann mat Gewalt an eng Mall voll mat Damp spären. Wéi sech méi spéit erausgestallt huet, war et wuel wäissen Damp vun Tréinegas. Weider héiert een d'Affer blären an et gesäit een, wéi de Mann mat de Bee wackelt, déi aus der Mall hänken, bis hie sech net méi beweegt.

Vun der Police heescht et, den 38 Joer ale Mann hätt sech aggressiv verhalen a sech de Beamte widdersat. D'Polizisten hätten hie roueg gestallt. Wéi si de Mann op de Büro brénge wollten, hätt sech säi gesondheetlechen Zoustand verschlechtert. Doropshi wier hien an d'Spidol bruecht ginn, wou säi Doud confirméiert gouf.

Eng virleefeg Autopsie huet gewisen, datt de Mann un Otemversoe gestuerwe ass, sot e Spriecher vun der Geriichtsmedezin.

Wéi d'brasilianescht Noriichteportal "G1" d'Famill vum Affer zitéiert, wier de Mann psychesch krank gewiescht. Den Neveu hätt d'Dot wuel och gesinn. D'Wittfra vum Affer sot, datt et "wierklech e Verbriechen" war, "si hätte mat Grausamkeet gehandelt, fir hien ëmzebréngen".

D'Biller hunn an de soziale Medien eng Well vun der Opreegung ausgeléist. Dosende Mënschen hu sech e Mëttwoch fir e Protest zu Umbaúba versammelt, wou si eng Strooss blockéiert an Autospneue verbrannt hunn. D'Politikerin a Mënscherechtsaktivistin Renata Souza huet op Twitter geschriwwen: "Polizisten hunn en Auto an eng Gaskummer verwandelt an e psychesch kranke Mann higeriicht. Et gi keng Wierder fir dës Onmënschlechkeet."