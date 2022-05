Nodeems bei enger Razzia am brasilianesche Rio de Janeiro méi wéi 20 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn, kritt d'Police elo Mord a Folter virgeheit.

E puer vun de Läiche sollen Unzeeche vu Folter virweisen, heescht et vum Chef vun der Mënscherechtskommissioun vum Stater Barreau Rodrigo Mondego. Ausserdeem besteet de Verdacht, dass e puer vun den Affere quasi higeriicht goufen. Bei enger Läich gouf beispillsweis d'Gesiicht mat engem wäisse Polver beschmiert, méiglecherweis mat Kokain. Et ass méiglech, dass d'Affer gezwonge gouf, d'Drog z'iessen. Vun Zeien heescht et, Männer déi sech der Police erginn haten, goufen am Bësch erschoss. Esou Exekutioune soll et der eng ganz Rei ginn hunn. An deem Kontext huet de Parquet Ermëttlunge wéinst méigleche Mënscherechtsverletzungen opgeholl.

Vun der Militärpolice heescht et, den Asaz en Dënschdeg an der Favela, wéi déi aarm Quartieren a Brasilien genannt ginn, hätt als Zil gehat, héichrangeg Krimineller ze fannen an ze verhaften. D'Police soll du vun de Bande beschoss gi sinn, wouduerch et zu engem Gefecht komm ass. Am Verlaf vun dësem sollen eng Rei presuméiert Bande-Memberen, mä awer och eng onbedeelegt Bewunnerin erschoss gi sinn. Vun der Police heescht et, dass 23 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn, déi brasilianesch Santé schwätzt vun op d'mannst 26 Doudesaffer.

D'Perquisitioun en Dënschdeg war déi zweet-déidlechst an der Geschicht vu Rio de Janeiro. D'Police ass schonn zanter laangem dorëms beméit, d'Favelaen aus der Kontroll vun den Drogebanden ze befreien an ënner Kontroll ze bréngen.

Kuerz nom Asaz kruten d'Poliziste vum rietsradikale brasilianesche President Jair Bolsonaro op Twitter gratuléiert. Vun der ONG "Human Rights Watch" gouf dem Bolsonaro, deen an dem Zesummenhang vun "Zaldoten", déi "d'Aussesäiter neutraliséiert hunn" geschwat huet, virgeheit, hir Brutalitéit ze toleréieren an z'encouragéieren.

Déi brasilianesch Police gëllt als eng vun deene brutaalsten op der Welt. Mënscherechtsaktivisten no goufe lescht Joer bei Asätz méi wéi 6.100 Mënschen ëmbruecht. Réischt leschte Mëttwoch huet ee Video an de soziale Medie fir Diskussioune gesuergt. Op dësem war ze gesinn, wéi zwee Polizisten am Nordoste vu Brasilien versicht hunn, ee Mann an eng Mall voller Tréinegas ze spären. De Mann ass kuerz dorop un Otemversoe gestuerwen.