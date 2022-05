No Vertuschungsvirwërf huet d'"Southern Baptist Convention" eng 205 Säite laang Lëscht vu presuméierte Sexualstroftäter aus der Kierch verëffentlecht.

D'Lëscht vun der SBC enthält d'Nimm vu Paschtéier an anere Mataarbechter vun der Kierch, deene sexuelle Mëssbrauch virgeheit gëtt. Donieft fanne sech och Anträg iwwer Verurteelunge vu Kierchememberen, aktuell Ermëttlungen, mä awer och net gemellte Fäll.

Wéi de Baptiste-Verband matgedeelt huet, soll d'Verëffentlechung een "éischten awer richtege Schrëtt" zum Opschaffe sinn. Och wéilt een heimat "d'Gäissel vum sexuelle Mëssbrauch benennen a Reformen aleeden".

Ufank der Woch ass bekannt ginn, dass d'SBC eng intern Ënnersichung an Optrag ginn huet, nodeems 2019 ee Mëssbrauchsskandal un d'Ëffentlechkeet gedronge war. Zeitungen haten honnerte vu Fäll opgedeckt, déi zanter den 90er Jore vertuscht goufen.

Am Kader vun der Ënnersichung gouf ënner anerem rausfonnt, dass héichrangeg Membere vun der Kierch jorelaang Doleancë iwwer sexuelle Mëssbrauch ënnerdréckt, oder Informatiounen iwwer Fäll a Geriichtsprozesser net mat anere Membere vum Exekutiv-Kommitee gedeelt hätten. Iwwerliewender an Affekoten, déi op Mëssbrauchsfäll wollten opmierksam maachen, sinn deemno op "Widderstand" an "oppen Animositéiten" gestouss. Affer goufen ignoréiert an diskreditéiert, hinne gouf gesot et géife keng Moossnamen ergraff ginn, well soss d'Autonomie vun eenzele Kierche géif verletzt ginn.

Dausende Gemenge gehéieren zum Kiercheverband, deen haaptsächlech an den US-amerikanesche Südstaate verbreet ass. D'"Southern Baptist Convention" zielt ronn 15 Millioune Memberen.