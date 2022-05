An engem Fräizäitpark am Süde vun Holland si véier Mënsche bei engem Tëschefall op enger Zort Riserad blesséiert ginn.

D'Secouriste vu Zuid-Limburg hunn e Freideg op hirem Twitter-Account confirméiert, dat eng Gondel erofgefall ass. Zwee Erwuessener an zwee Kanner souzen deen Ament dran. Déi zwee Erwuessen an eent vun de Kanner missten an d'Spidol ageliwwert ginn, hiren Zoustand wier awer stabil.

Wéi et zu dem Tëschefall am "Sprookjesbos" zu Valkenburg aan de Geul komme konnt, ass bis ewell nach net bekannt. Ee Spriecher vum "Märchebësch" sot der Press, dat den Tëschefall bei denger Attraktioun geschitt wier, wou d'Gondele ronn 10 Meter an d'Héicht gezu ginn an da ronderëmdréien. De Märchebësch ass ee vun den eelste Fräizäitparken an Holland a gëtt virun allem vu Famillje mat Kanner besicht.