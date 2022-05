Dräi Membere vun der rietsextremer "Goyim Partei" goufen e Freideg zu Prisongsstrofe vu fënnef, véier an zwee Joer op Sursis verurteelt.

Déi dräi Männer goufe wéinst Volleksverhetzung an der Bedeelegung un enger krimineller Vereenegung verurteelt. Dem Parquet no handelt et sech bei der "Internationaler Goyim Partei" ëm ee virtuellt Netzwierk, dat zanter 2014 antisemittesch, rassistesch Messagen an Inhalter, déi den Nationalsozialismus verherrlechen, verbreet. D'Netzwierk war weltwäit an ënnerschiddleche Forume vertrueden an deenen "massenhaft a systematesch" rietsextreem Inhalter an "antisemittesch Propaganda" verbreet goufen. Dorënner och Inhalter, an deenen zum Mord u Judden opgeruff gouf.

Wéi aus der Uklo ervirgeet, sollen zwee vun den dräi Beschëllegten Organisateuren a Matbegrënner vun der "Goyim Partei" sinn. Nieft der organisatorescher, technescher an inhaltlecher Steierung vum Forum, solle se och selwer eng Rei Beiträg verëffentlecht hunn. Och den drëtten Ugekloten, dee mat zwee Joer op Sursis dovukomm ass, soll antisemittesch Inhalter verfaasst hunn.

D'Männer goufe virun engem Joer bei Perquisitiounen an Däitschland an an Holland, wou och ee vun hinne gelieft huet, festgeholl. Och Wunnenge vu presuméierten Ënnerstëtzer goufen am Kader vun de Perquisitiounen duerchsicht.

Nach ass d'Urteel net rechtskräfteg an déi Ugeklot kënnen a Revisioun goen.