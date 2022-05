Nëmmen e puer Deeg no dem déidlechen Amoklaf huet gëscht dat alljärlecht Treffen vun der US Waffelobby NRA zu Houston am Texas ugefaangen...

Nom Massaker an enger Grondschoul am US Bundesstaat Texas ginn d'Autoritéiten an tëscht vun engem Feeler vun der Police aus. E Porte Parole huet betount, et wier déi falsch Decisioun vun der Police gewiescht, de Klassesall, an deem den Täter war, net méi fréi gestiermt ze hunn. Dofir géif et absolut keng Entschëllegung ginn. En 18 Joer ale Mann hat en Dënschdeg 19 Kanner an zwee Schoulmeeschter erschoss. Elteren an Zeien haten der Police virgeworf, net séier genuch reagéiert ze hunn.

Nëmmen e puer Deeg no dem déidlechen Amoklaf huet gëscht dat alljärlecht Treffen vun der US Waffelobby NRA zu Houston am Texas ugefaangen. Den fréieren US President Donald Trump huet sech an senger Ried géint e méi strengt Waffegesetz an amplaz fir méi Waffen an de Schoulen ausgeschwat. Aussoen déi en och schonn a senger Amtszäit gemaach hat. An senger Ried huet en donieft proposéiert, datt all Schoul just nach eng Entrée, Metalldetekoren an zu all Moment e Policebeamten oder eng arméiert Persoun misst hunn.