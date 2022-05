Am besaten Westjordanland ass e Jugendlechen, palestinenseschen Aussoen no bei Ausernanersetzungen mat israeleschen Zaldoten ëmbruecht ginn.

De 15 Joer ale Jong wier an der Géigend vun der Stad Betlehem vun enger Kugel am Genéck getraff ginn, deelt de Gesondheetsministère mat. D'israelesch Arméi huet erkläert, Zaldoten wieren mat Steng a Molotowcocktailer beworf ginn an hätten doropshin geschoss.

De Konflikt tëscht Israel a militanten Palestinenser huet sech an de leschten Wochen op en neits verschäerft.