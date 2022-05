Uerge Bilan aus dem Nigeria: wéi et heescht, koumen 31 Leit ëm d'Liewen, wéi et zu enger Massepanik bei enger kierchlecher Feier koum.

Siwe weider Mënsche goufe beim Virfall an der Stad Port Harcourt blesséiert, wéi d'Police confirméiert.

Wéi et vun enger Policespriecherin heescht, hätt ee Moies Iessen a Kaddoen ausgedeelt, woubäi honnerte Mënschen eng Paart duerchgebrach hunn an et zu engem Zoulaf u Leit koum. "D'Leit ware méi fréi do a vereenzelter sinn ongedëlleg ginn an hunn ugefaangen ze drängelen, wat zu engem Undrang gefouert huet, D'Police kontrolléiert d'Situatioun op der Plaz, wärend d'Ermëttlunge lafen."

D'Affer an déi Blesséiert goufen an d'Militärspidol vu Port Harcourt bruecht. Wéi BBC mellt, sollt d'Aktioun um néng Auer moies ufänken. Schonn den Owend virdru ware vill Leit op der Plaz beienee komm, déi dorop gewaart hunn. Nigerianesche Medien no war d'Evenement wéinst dem erwaarten Undrang op den Terrain vum Poloclub verluecht ginn.