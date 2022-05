„Fraen sinn keng Wueren“ an „Prostitutioun ass keen Beruff“, war op de Plakater ze liesen.

A Spuenien sinn e Samschdeg dausende Leit op d‘Stroossen gaangen mat der Fuerderung e Verbuet vun der Prostitutioun anzeféieren. D‘Police schwätzt vun am Ganzen 7.000 Leit déi sech duerch den Opruff vun 175 Organisatiounen beieneen fonnt haten. Eréischt een Donneschdeg hat d‘Parlament zu Madrid e Gesetzprojet iwwer déi sexuell Selbstbestëmmung vun der lénker Regierung ugeholl duerch dat d‘Sexualstrofrecht wäert verschäerft ginn.

De Gesetzprojet muss awer nach vum Senat ofgeseent ginn. Mam neie Gesetz gëtt den Accord vun der Fra an Zukunft ausschlaggeebend. Ouni den explizitten Accord dierf et net méi zu engem sexuellen Kontakt kommen. „Nëmmen een Jo, ass een Jo“, dat ass den wichtegsten Saz am neie Gesetz. Domadder geet Spuenien esou wäit wéi ganz wéineg aner westlech Staaten.

Ursprénglech sollt dës Woch awer och d‘Prostitutioun mat engem Gesetz ofgeschaaft ginn, mee do war sech d‘Regierungskoalitioun net eens ginn.