Bei de chaoteschen Zeene virun der Champions-League-Finall zu Paräis huet déi franséisch Police Pefferspray géint d'Supporter agesat.

105 Persoune goufen e Samschdeg den Owend um Bord vun der Finall vun der Futtball-Champions-League-Finall zu Paräis festgeholl. Vun hinne sinn 39 Persoune méi laang am Arrest bliwwen, dat huet de Paräisser Inneministère e Sonndeg matgedeelt. D'Pompjeeën hunn iwwerdeems matgedeelt, datt 238 Mënschen um Bord vun der Finall e Samschdeg den Owend vun de Rettungsekippen hu misse behandelt ginn, déi meescht Fäll wäre just liicht gewiescht.

Virum Stade de France war et virun der Finall tëscht Real Madrid an dem FC Liverpool zu chaoteschen Zeene komm. D'Police hat Tréinegas agesat. Den englesche Club huet sech beklot, datt seng Supporter mat regulären Tickete wéinst engem "Zesummebroch vun der Sécherheetszon" net an de Stadion komm wieren an hunn eng offiziell Enquête gefuerdert.

Déi Europäesch Futtball-Unioun (Uefa) an déi franséisch Police hunn dogéint gefälscht Ticketen an d'Verhale vun de Fans responsabel gemaach. D'Agäng hannert dem Liverpool-Block wären "vun Dausende Fans blockéiert" ginn, "déi gefälscht Tickete kaaft hätten, déi un der Entrée net funktionéiert hunn", sou d'Uefa an der enger Erklärung.

Zu de Grënn fir déi 238 Asaz vun de Rettungsekippen hunn och Fäll vun Otemproblemer duerch Tréinegas gezielt. An de meeschte Fäll wären et awer éischter Klengegkeete wéi ze vill Alkohol oder aner liicht Blessuren gewiescht.

Wéinst den Tëschefäll virum Stadion war de Match eréischt 37 Minutte méi spéit ugepaff ginn. Um Enn hat sech Real fir d'14. Kéier den Titel geséchert.