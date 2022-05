De Funkkontakt mat der Maschinn vum Modell Twin Otter wier kuerz nom Start e Sonndeg zu Pokhara ofgebrach, deelt d'Fluchgesellschaft Tara Air mat.

D'Sich nom Passagéierfliger huet allerdéngs duerch schlecht Wieder missen no hanne geréckelt ginn.

D'Maschinn war der Tara Air no am Virmëtteg vu Pokhara a Richtung Jomson gestart. U Bord waren 19 Passagéier an 3 Crew-Memberen. Dorënner zwee Däitscher, véier Inder an 13 Nepalesen. Der nepalesescher Fluchsurveillance no war de Kontakt an Héicht vum Duerf Ghorepani ofgebrach, dat a gutt 2.870 Meter Héicht.

De Moment gëtt probéiert, d'Gebitt, an deem de Fliger kéint sinn, ze lokaliséieren. Och d'Police, d'Arméi an d'Biergrettung sinn am Asaz. Donieft goufe vum nepaleseschen Inneministère zwee Helikopter lassgeschéckt, fir bei der Sich nom Fliger ze hëllefen. Wéinst dem schlechte Wieder ass d'Siicht allerdéngs immens schlecht an deem Gebitt.

D'Duerf Jomsom am Nepal ass en immens beléiften Startpunkt fir Biergwanderungen an den Himalaya-Bierger. Vu Pokhara, déi zweetgréisst Stad am Nepal, ass Jomsom nëmme ronn 20 Minutten ewech.