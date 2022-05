D’Presidentekoppel huet d’Medien dobäi bausse-vir gelooss, a sech e puer Stonne laang mat den Hannerbliwwene vun den Affer-Famillje gesinn.

En offizielle Statement gouf et net. Nieft enger neier Debatt iwwert verschäerfte Waffegesetzer, gëtt et jo och ferm Kritik an den USA um Virgoe vun der Police géint den Amokleefer.

Et wier een net konsequent genuch géint hie virgaangen, an et hätt bal annerhallef Stonn gedauert, bis eng Spezial-Unitéit e Klassesall konnt stiermen, wou hie sech mat Schüler dra verschanzt hat. De Justizministère huet eng Enquête lancéiert. De Responsabele vun der Autoritéit fir ëffentlech Sécherheet an Texas, huet sech schonns entschëllegt, a gesot, dass een effektiv falsch reagéiert hätt.

Den US-Justizministère huet dofir eng Enquête vum Schoulmassaker am Texas annoncéiert. D'Police ass zanter der Dot leschten Dënschdeg staark ënner Drock geroden. Zil vun der Enquête wier et, en onofhängege Rapport iwwert d'Dot ze maachen a Léieren doraus kënnen ze zéie fir aner Attacken. En 18 Joer ale Mann hat an enger Grondschoul 19 Kanner an 2 Schoulmeeschteren ëmbruecht.