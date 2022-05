Well ee fäert, datt am Wanter d'Energie knapp kéint ginn, wëll d'Regierung vu London dräi Kuelen- an een Atomkraaftwierk méi laang um Netz loossen.

"Et ass normal, datt mir eng eng grouss Bandbreet vu Méiglechkeete préiwen, fir eis Energie- a Versuergungssécherheet ze garantéieren", heescht et aus Regierungskreesser. Dowéinst huet den Energieminister d'Bedreiwer vun de leschten dräi Kuelekraaftwierker opgefuerdert, sech bereet ze halen. U sech sollten d'Kraaftwierker e September vum Netz geholl ginn. Groussbritannien huet als Zil, dauerhaft op Kuel ze verzichten, wéi och op russesche Pëtrol a Gas. Sollt Russland nämlech d'Liwwerunge vu Gas an Europa limitéieren, kéint et Rechnunge vun der "Times no" zu Spëtzenzäiten am Wanter a dozou kommen, datt 6 Millioune Stéit a Groussbritannien kee Stroum hunn.