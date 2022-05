Am Verglach zum Joer 2020 hunn d'Ermëttler lescht Joer iwwer duebel sou vill Fäll vu Kannerpornographie verzeechent.

D'Police stéisst op ëmmer méi Fäll vu sexueller Gewalt u Kanner a Jugendlechen. Dat geet aus den Zuele vun der PKS (Polizeiliche Kriminalstatistik) ervir. D'Bundeskriminalamt huet e Méindeg Zuelen iwwert de Besëtz, d'Hierstellung an d'Verbreedung vu kannerpornographeschem Material verëffentlecht.

Zejoert gouf an iwwer 39.000 Fäll vu Kannerpornographie eng Plainte gemaach, wat eng Hausse vun 108,8% par rapport zum Joer 2020 ass. Virun zwee Joer waren et ronn 18.000 Plainten. A puncto Kannermëssbrauch gouf eng Hausse vu 6,3% op iwwer 15.000 registréiert Strofdote verzeechent.

De BKA-President Holger Münch huet an deem Kader allerdéngs betount, datt d'Ermëttler vu vill méi Fäll a Strofdoten ausginn, déi nach net opgedeckt goufen. Dowéinst géingen d'Bundeskriminalamt an d'Bundeslänner ënner Héichdrock versichen, hir technesch a personell Ressourcen auszebauen, fir Mëssbrauch fréizäiteg z'erkennen an ze verhënneren.

Doriwwer eraus dierf d'Preventioun net vernoléissegt ginn. D'Zuel vu Kanner a Jugendlechen, déi Duerstellunge vu Mëssbrauch - besonnesch an de soziale Medien - weiderverbreet, kaf, besëtzt oder hiergestallt hunn - huet sech an Däitschland zanter 2018 verzéngfacht. Viru 4 Joer waren et 1.373 mannerjäreg Dotverdächteger, zejoert iwwer 14.500.