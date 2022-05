De kanadesche Premierminister Justin Trudeau huet no dem Schoulmassaker an den USA mat 21 Doudeger méi streng Waffegesetzer annoncéiert.

D'Annonce koum e Méindeg op enger Pressekonferenz an der Haaptstad Ottawa virun Dosende Familljememberen a Frënn vun Affer vu Waffegewalt. "Mir bréngen ee Gesetz an, dat de Besëtz vu Schosswaffe landeswäit afréiert." Et soll deemno an Zukunft quasi net méi méiglech sinn, a Kanada Schosswaffen ze kafen, ze verkafen, ze vermaachen oder ze importéieren.

"Wat et wéineger Waffen an eise Communautéite gëtt, wat mir all méi sécher sinn", esou de kanadesche Premierminister Trudeau. "D'Mënsche sollen ouni Angscht an de Supermarché, an d'Schoul oder an d'Kierch goe kënnen. Si sollen d'Fräiheet hunn, an de Park oder op eng Gebuertsdagsfeier goen ze kënnen, ouni sech Gedanken driwwer maachen ze mussen, wat duerch eng verierte Kugel kéint geschéien."

Am Verglach zu den USA sinn Amokleef a Kanada éischter seelen. D'Fäll heefe sech awer - Statistiken no huet d'Zuel vun de Strofdote mat Waffen sech zanter 2009 verfënneffacht. Den déidlechsten Amoklaf an der jéngster kanadescher Geschicht gouf et am Abrëll 2020. 23 Doudeger waren deemools ze bekloen.

Déi lescht Verschäerfung vun de Waffegesetzer a Kanada kënnt knapps eng Woch no dem Schoulmassaker vun Uvalde an Texas, wou een 18 Joer ale Mann 19 Kanner an zwou Jofferen erschoss huet.