No méi laangen Ermëttlungen ass et den däitschen Autoritéite gelongen, e presuméierte Rauschgëfthändler aus der organiséierter Kriminalitéit festzehuelen.

Wéi de Parquet an d'Police vun Dortmund matgedeelt hunn, soll den 43 Joer ale Mann aus Baden-Württemberg vu Spuenien aus Marihuana-Liwwerungen am Tonneberäich bis an Däitschland organiséiert hunn. Hie gouf virun ongeféier dräi Wochen zu Barcelona gepëtzt an och schonn un Däitschland ausgeliwwert.

Géint hie gouf schonn zanter 2020 ermëttelt, opgrond vun der Police-Auswäertung vu verschlësselter Kommunikatioun. An Zesummenaarbecht mat de spuenesche Sécherheetsautoritéite koum du bei der Arees um Fluchhafen vun der spuenesche Metropol den Zougrëff. Hien hat e falsche Pass dobäi a war do virdru bal annerhalleft Joer ënnergedaucht.

Ursprénglech huet hie vun Ibiza aus operéiert, sou d'Dortmunder Ermëttler. Wéi gesot, war hien ënnergedaucht, nodeems e puer Mattäter am Oktober 2020 beim Ëmluede vun enger Drogeliwwerung festgeholl goufen. Si goufen deels zu laange Prisongsstrofe verurteelt.

Dat huet de Verdächtegen net dru gehënnert, weiderhin all Woch seng Marihuana-Transporter an Däitschland z'organiséieren. Dës sinn u Persounen a Baden-Württemberg an Hessen gaangen. Och do goufen antëscht Leit festgeholl. Bei enger Razzia bei der Liewenspartnerin vum presuméierte Bandechef hunn d'Beamten donieft 250.000 Euro Boergeld séchergestallt.