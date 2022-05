Vun engem Monni heescht et, d'Meedche wier mat der Famill op engem Campingausfluch gewiescht, wéi et e Samschdeg de Moie vum Déier ugegraff gouf.

D'Meedchen huet "vill Blessuren um Uewerkierper an am Gesiicht" duerch d'Attack, ma d'Lily, esou den Numm vum klenge Kand, wier e Méindeg aus dem Koma erwächt. No der Attack gouf dat 9 Joer aalt Meedche mat engem Helikopter an d'Spidol bruecht. Fir d'Rechnung vun der Behandlung ze bezuelen, huet dem Lily säi Monni iwwer "GoFundMe" e Spendenopruff gestart. Hien huet dobäi och Fotoe vun de Blessuren am Gesiicht publizéiert.

De Puma gouf vun enger Persoun no der Attack op d'Meedchen dout gemaach an de Kadaver soll elo, esou d'Autoritéiten, analyséiert ginn, fir eventuell festzestellen, ob d'Déier krank war.

Attacken duerch de Puma, deen heemesch um amerikanesche Kontinent ass, sinn éischter rare. Am Bundesstaat Washington gouf et zanter 1924 just 20 Attacken op e Mënsch, dobäi sinn zwee Leit ëm d'Liewe komm. D'Autoritéite rode Leit, déi ugegraff ginn, wa méiglech stoen ze bleiwen an zeréckzeschloen. Fortlafen oder sech souguer dout ze stellen, wieren dogéint keng gutt Iddi.