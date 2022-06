Gréisser Evenementer missten der Weltgesondheetsorganisatioun no genotzt ginn, fir jonk, mobil a sexuell Mënschen ze sensibiliséieren.

Den europäesche Regionalbüro vun der Weltgesondheetsorganisatioun warnt, dass sech d'Afepouke kéinte verstäerkt op Festivallen a grousse Partyen am Summer verbreeden. Dowéinst missten op dësen Evenementer jonk Leit a Mënsche sensibiliséiert ginn, déi mobil a sexuell aktiv sinn, heescht et vun der WHO.

Aktuellen Erkenntnisser no wieren d'Afepouke scho Mëtt Abrëll an der Regioun ausgebrach. Et géing sech dobäi ëm de gréissten a geografesch am wäitste verbreeten Ausbroch vun Afepouken handelen, deen et jeemools ausserhalb vu West- an Zentralafika gouf. Nodeems d'Coronamesuren op ville Plazen opgehuewe goufen an domat nees méi gereest gouf, wier et zu enger séierer a verstäerkter Ausbreedung komm.

Weider huet d'WHO drun erënnert, dass och, wa vill vun de bis ewell detektéierten Afepouke-Fäll an Zesummenhang mat sexuellen Aktivitéite stéingen, net dierft vergiess ginn, dass et jiddereen treffe kéint. Dëse Virus verbreet sech net op déi selwecht Manéier wéi Sars-CoV-2, dowéinst wiere keng gréisser Moossnamen néideg, wéi et bei Corona de Fall war, sou de WHO-Regionaldirekter vun Europa Hans Kluge. "Awer - an dat ass wichteg - mir wëssen nach net, ob mir eng Ausbreedung komplett andämme kënnen". Fir dat hinzekréien, missten Infektiounen duerch kloer Kommunikatioun, Isoléierung vun Infizéierten a Contact Tracing reduzéiert ginn.